С раннего утра коммунальные службы округа Подольск устраняют последствия снегопада. В микрорайоне Кузнечики с 07:00 работают три трактора МТЗ и пять рабочих с лопатами. Расчистка продлится до 17:00.

Сначала дороги расчищают техникой, затем — вручную лопатами. После этого трассы и тротуары посыпают противогололедными материалами.

Начальник участка подрядной организации ООО «Зеленхоз» сообщил, что расчистка стартовала с улицы Академика Доллежаля и продолжилась на улицах Генерала Смирнова и Генерала Стрельбицкого.

В Подольске к зимней уборке подготовили 65 единиц малой механизации — снегоуборщики и мотощетки. В содержании общественных территорий задействуют от 140 до 160 дворников и до 50 единиц спецтехники.