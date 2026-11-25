Коммунальные службы Дмитровского округа вывели на очистку дорог в Яхроме более 70 машин спецтехники. Особое внимание уделяют сложным участкам, где может буксовать грузовой автотранспорт.

Спецтехника убирает снег и обрабатывает дорогу от наледи. В Яхроме прежде всего чистят центральную площадь и подъездные пути к ней. Советскую улицу планируют чистить несколько раз за ночь — дорога уходит круто в гору в сторону частного сектора.

На уборке снега участвуют 72 единицы техники. Снег вывозят на заранее подготовленные места. Пескосоляная смесь закуплена с запасом, сообщил заместитель главы Дмитровского округа Юрий Головков. По его словам, главная задача — обеспечить горожан комфортными условиями для проезда.

Снегоуборочная техника продолжает работу по всему региону. В Химках на очистку дорог вышли более 80 единиц тракторов и другой спецтехники.