В Раменском округе коммунальщики круглосуточно борются с последствиями снегопада, который обрушился на Подмосковье в ночь на 25 ноября. На уборку улиц вышли девять комбинированных машин — они расчищают дороги и обрабатывают их пескосмесью без химии, сообщил дорожный мастер «Мосавтодора» Андрей Губарев.

Водители работают круглосуточно с перерывами на отдых. С утра к работе подключились тракторы с щетками и 38 человек. Общая протяженность дорог в Раменском округе, обслуживаемых «Мосавтодором», достигает 330 километров 285 метров. К 04:00 трассы почистили трижды.

«Здоровье и терпение — самое главное, а остальное все пройдет», — подчеркнул дорожный мастер.

В первую очередь коммунальщики обрабатывают дороги первого и второго класса: Раменское — Жуковский, Егорьевское шоссе, участок трассы М‑5 «Урал». Работа ведется циклами. Дорожные службы встретили первый масштабный снегопад в Раменском в полной готовности.