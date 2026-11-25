Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Подмосковье продолжается уборка снега, который идет со вчерашнего дня. Коммунальные службы проводят сплошное прометание дворов, расчищают тротуары и обрабатывают дороги противогололедными материалами. К работам привлекли более трех тысяч единиц техники и восемь тысяч дворников.

Механизированную уборку начали в четыре часа утра. Специалисты очищают проезжую часть и пешеходные зоны, проводят противогололедную обработку. С шести часов к работе приступили дворники: они приводят в порядок входные группы домов, пешеходные дорожки и дворовые территории.

В первую очередь коммунальщики расчищают подходы к подъездам, остановкам общественного транспорта и социальным объектам. Особое внимание уделяют муниципальным дорогам с интенсивным движением и автобусным маршрутам.

Центр содержания территорий каждый час проверяет качество уборки с помощью камер системы «Безопасный регион».

Жителей просят не оставлять автомобили на проездах во дворах, чтобы не мешать движению снегоуборочной техники.