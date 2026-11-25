Коммунальные службы проводят масштабную обработку улиц в Люберцах после сильного снегопада. Спецтехника расчищает проезжую часть и сразу обрабатывает ее противогололедной смесью.

Это не первая ночь, когда дорожники выходят на противогололедную обработку. Ей занимаются в основном в темное время суток, когда жители спят и авто на дороге меньше, рассказал водитель комбинированной дорожной машины Сергей Савин.

Бригады распределены по участкам. За ночь коммунальщики расчистили центральную часть Люберец.

Специалисты следят за прогнозами и рекомендациями профильного министерства. Уборка будет продолжаться, пока на дорогах не останется снега и наледи.