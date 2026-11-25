Основное внимание уделят своевременной уборке снега, обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами. В первую очередь расчищают наиболее важные участки — основные автомобильные дороги и маршруты общественного транспорта, подъезды к школам и детским садам, медицинским учреждениям, остановочные павильоны, пешеходные переходы и пандусы, дворовые территории.

Ситуация находится на контроле администрации Павлово-Посадского округа. Сообщить о нерасчищенных от снега участках или гололедице можно по телефону ЕДДС — 112 (круглосуточно) и на горячую линию главы муниципалитета — 2-99-03.

Автомобилистов просят по возможности не оставлять транспортные средства вдоль дорог и во дворах, чтобы не создавать препятствий для работы снегоуборочной техники, а жителей — быть внимательными и осторожными на дорогах и тротуарах, учитывать погодные условия при планировании поездок.