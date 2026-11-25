Коммунальные службы Щелкова работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия снегопада. Ночная смена стартовала в 22:00.

В 05:00 ночную бригаду сменит дневная. Дорожные машины щетками расчищают проезжую часть и посыпают дорогу смесью песка и соли. Погрузчик «Амкодор» сгребает снег в труднодоступных зонах.

За ночь коммунальщики убрали проезжую часть на улицах Заречной, Талсинской, Комарова, Шмидта, а также на Пролетарском проспекте.

В Подмосковье на дороги вывели более 400 единиц техники. Дорожные службы региона работают в усиленном режиме. Дорожники при необходимости привлекут дополнительную технику.