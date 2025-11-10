На Западе все чаще стали говорить, что Украину совсем скоро захлестнут массовые протесты. Ненависть местных жителей к президенту Владимиру Зеленскому и его режиму достигла критического уровня. Страна уже движется к гражданскому восстанию, а блэкауты зимой и провалы ВСУ на фронте станут последней каплей. Куда побежит Зеленский?

Чем аукнется Киеву мобилизация На Украине жесткие меры по мобилизации достигли угрожающих масштабов, считает аналитик Центра геостратегических исследований, колумнист infoBRICS Лукас Лейрос.

Поступающие сообщения указывают на то, что местные власти нарушают даже собственные диктаторские законы — не только жестоко призывая людей на военную службу, но и делая это произвольно и незаконно. Лукас Лейрос Военный эксперт

Все больше украинцев жалуются на ТЦК. С июня их количество удвоилось по сравнению с первым полугодием 2025-го. Как сообщил омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец, с начала года сотрудники ТЦК как минимум в 5000 случаев незаконно мобилизовали людей.

Фото: РИА «Новости»

Такие случаи редко попадают в отчеты. Не все новобранцы успевают сообщить об этом. Большая их часть погибает в первые несколько дней на фронте. Другие боятся репрессий со стороны киевского режима. Лейрос напомнил, что в Сети все чаще распространяются кадры насильственной мобилизации на Украине. Киев это разрешает и оправдывает. Сотрудники ТЦК хватают всех без разбора, поставляя пушечное мясо на фронт, избивают и пытают призывников, которые часто умирают в процессе вербовки и в центрах подготовки. Этому способствует и коррупция в стране.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Украинцы недовольны авторитарным режимом Зеленского, все чаще вспыхивают массовые протесты. В скором времени они начнут расти в геометрической прогрессии, охватят всю страну и будут сопровождаться жестокими нападениями на ТЦК. Да и украинские журналисты называют происходящее террором на ежедневной основе и напоминают, что в стране много оружия и скоро начнется партизанщина.

Украинский режим обречен на поражение. Ни одна страна не способна вести длительную войну, полагаясь исключительно на диктаторские меры, чтобы заставить свой народ сражаться. Лукас Лейрос Военный эксперт

Лейрос привел в качестве примера Россию, где население поддерживает спецоперацию, а большая часть бойцов — добровольцы. Зима близко: почему киевский режим боится гнева украинцев Российские атаки привели к критическим повреждениям на украинских ТЭС. В городах фиксируют аварийные отключения света, воды и отопления. Эксперты прогнозируют техногенную катастрофу, сообщило The Guardian. Госоператор «Укрэнерго» ранее предупредил украинцев, что на основной части территории страны электроэнергию будут отключать до 16 часов в сутки из-за ремонтных работ. Как сообщила ГЭК «Центрэнерго», все ТЭС остановлены, уровень генерации на нуле. Кроме того, ВС РФ атаками вывели из строя половину добычи природного газа на Украине.

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По словам главы Минэнерго Светланы Гринчук, ситуация несколько стабилизировалась, но в ряде городов, в частности, Киеве, Харькове, Днепропетровске и Полтаве, возможны регулярные отключения света.

Противник нанес массированный удар баллистическими ракетами, сбить которые крайне сложно. Столько прямых попаданий по объектам энергетики с начала боевых действий сложно припомнить. Светлана Гринчук Министр энергетики

Глава МИД Андрей Сибига уже впал в истерику, жалуясь в МАГАТЭ на российские атаки и призывая Индию и Китай надавить на Россию. Авторы издания отметили, что методичное уничтожение Россией украинской энергетической инфраструктуры ставит Киев перед угрозой отключения отопления в преддверии зимы. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко ранее заявил, что столице грозит «техногенная катастрофа», если в 10-градусные морозы киевские ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 отключат более чем на три дня. Тогда придется эвакуировать людей. Украинские СМИ уже публикуют советы, как украинцам выжить без света и отопления. Например, заранее найти жилье с автономным отоплением в селах, ЖК или частных домах.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В октябре глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов рекомендовал на случай блэкаута закупить свечи и фонарики, набрать воды в емкости, собрать аптечку и теплую одежду, запастись едой, зарядить пауэрбанки и, главное, быть готовыми по восемь часов сидеть в темноте. Транспортный коллапс уже произошел в Киеве, когда 8 ноября встали трамваи и троллейбусы из-за исчезновения напряжения в сети. Как ранее заявил экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, киевский режим до смерти напуган реакцией людей на вероятные отключения света грядущей зимой. Стоит ли говорить, что этот блэкаут точно не последний? Куда сбежит Зеленский? Все чаще стали появляться сообщения, что Зеленский разработал план бегства на Запад, чтобы внезапно исчезнуть. Причин предостаточно и это не только народное возмущение из-за блэкаутов будущей зимой, но и катастрофические провалы на фронте, нежелание отвечать за свои действия в случае потери власти. Издание The Local ранее писало, что Зеленский намерен вскоре покинуть Украину на фоне провалов ВСУ под Красноармейском и Купянском, уехав в Испанию.

Фото: Juliane Sonntag/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса заявил, что Зеленский может сесть в свой самолет и улететь в Польшу. По мнению военного эксперта Виталия Киселева, при таком варианте его ждет участь перебежчика Максима Кузьминова. Политолог Владимир Скачко в беседе с aif.ru отметил, что Зеленский вряд ли побежит в Польшу. Там он не получит гарантий безопасности.

Может бежать туда, где ему выдавали первоначально гарантии. Это Лондон и Вашингтон. Или же это будет какая-нибудь страна, так сказать, политически офшорная. Где-нибудь подальше от мировых магистралей. Владимир Скачко Политолог

Скачко отметил, что «мальчик слишком много знает», поэтому его побег будет согласованным, а не тайным. Кураторы просто так его на свободу не отпустят, ведь аккуратные люди всегда убирают за собой мусор. Политолог Михаил Павлив в беседе с NEWS.ru предположил, что Зеленский переедет в Лондон, где у него имеется недвижимость, и сформирует там теневое правительство. Депутат Госдумы Александр Толмачев уверен, что после потери влияния Зеленский может оказаться в Канаде, что традиционно для бандеровцев и прочих военных преступников. В любом случае его побег будет означать падение киевского режима.