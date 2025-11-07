Миллионы на бронещиты и поиск козла отпущения: как Украина готовится к бунтам замерзающих
Нацполиция Украины начала готовиться к ожидаемым длительным отключениям электричества грядущей зимой — закупила бронещиты на 53 миллиона гривен. Казалось бы, где щиты, где блэкаут, однако между ними есть очень прямая связь: власти боятся реакции жителей, которые совсем скоро будут сидеть без света и тепла. А если точнее — не просто боятся, а буквально «до смерти напуганы».
В поисках козла отпущения
О том, что на Банковой царят самые мрачные настроения из-за ожидаемой самой черной с начала СВО зимы, на днях рассказал Politico бывший глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Именно ему принадлежит упомянутое выше определение «запуганы до смерти». По словам Кудрицкого, республике действительно придется очень трудно, но не только из-за ударов по энергетической инфраструктуре, а и по вине ошибок украинского правительства.
Кудрицкий потерял пост главы «Укрэнерго» осенью прошлого года. В октябре 2025-го его и предпринимателя Игоря Гринкевича арестовали по подозрению в преступном получении более 13 миллионов гривен в результате мошеннической схемы. После обвинили по статье об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В ноябре мужчина вышел под залог.
Дело против него Кудрицкий называет политически мотивированным, выдвинутые обвинения — «чепухой», а отставку в 2024-м — планами Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака по централизации власти.
Интересно
Его сторонники, как отмечает Politico, также убеждены, что Кудрицкого арестовали вовсе не из-за мошенничества, а из-за его заявлений по поводу того, что энергетическое предприятие собираются захватить коррупционеры.
На пороге техногенной катастрофы
Более того, руководители других подобных предприятий в республике на фоне дела экс-главы «Укрэнерго» начали опасаться, что это громкое уголовное дело стало частью тактики офиса Зеленского по поиску козла отпущения, на которого хотят свалить вину за катастрофическое состояние энергоинфраструктуры республики.
А такой сценарий, судя по последним событиям и массированным атакам ВС России, станет реальностью с вероятностью, стремящейся к 100%. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко ранее безо всяких экивоков заявил: страна стоит на пороге технологической катастрофы.
Если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трех дней при температуре -10 градусов и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов; б) эвакуацию. Если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы и нет перспектив, что они заработают в -10 за три дня максимум, то это ситуация техногенной катастрофы
Александр Харченко
ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые упомянул Харченко, являются двумя главными тепловыми артериями города. После массированных ударов в октябре они работают на минимальной мощности, а при новых повреждениях восстановление, скорее всего, будет маловероятным.
Местные СМИ на фоне происходящего начали публиковать советы для населения крупных городов, которые могут остаться без отопления. Людям рекомендуют заранее искать места с автономным отоплением в селах, жилых комплексах или частных домах.
Также, по словам экспертов, желательно, чтобы в каждом доме был человек, который сможет слить воду из системы с целью избежать разрушения труб при замерзании.
Издание «Украинская правда» отмечает, что граждане уже высказывают недовольство из-за проблем с энергоснабжением, а оппозиция собирается обвинить Зеленского в подрыве Украины и заявить, что он должен был предусмотреть меры, чтобы предотвратить отключения электроэнергии.