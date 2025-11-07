Миллионы на бронещиты и поиск козла отпущения: как Украина готовится к бунтам замерзающих

Нацполиция Украины начала готовиться к ожидаемым длительным отключениям электричества грядущей зимой — закупила бронещиты на 53 миллиона гривен. Казалось бы, где щиты, где блэкаут, однако между ними есть очень прямая связь: власти боятся реакции жителей, которые совсем скоро будут сидеть без света и тепла. А если точнее — не просто боятся, а буквально «до смерти напуганы».

В поисках козла отпущения

О том, что на Банковой царят самые мрачные настроения из-за ожидаемой самой черной с начала СВО зимы, на днях рассказал Politico бывший глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Именно ему принадлежит упомянутое выше определение «запуганы до смерти». По словам Кудрицкого, республике действительно придется очень трудно, но не только из-за ударов по энергетической инфраструктуре, а и по вине ошибок украинского правительства.

Кудрицкий потерял пост главы «Укрэнерго» осенью прошлого года. В октябре 2025-го его и предпринимателя Игоря Гринкевича арестовали по подозрению в преступном получении более 13 миллионов гривен в результате мошеннической схемы. После обвинили по статье об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В ноябре мужчина вышел под залог.