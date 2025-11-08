Зеленскому предрекли незавидную участь в случае побега в Польшу

Киселев: в Польше Зеленского ждет участь перебежчика Кузьминова

Juliane Sonntag/www.imago-images.de
Фото: Juliane Sonntag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского в случае побега в Польшу может ждать участь перебежчика Максима Кузьминова. Тело россиянина позже нашли в Испании, сообщил РИА «Новости» военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев.

Он прокомментировал прогноз бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора о том, что Зеленский может внезапно исчезнуть, улетев на своем самолете в Польшу.

«Польша, как и Испания, стала одной из площадок бегства предателей России, их участь там незавидная. Предатель-вертолетчик Кузьминов был один из них», — напомнил Киселев.

В ноябре 2024 года неизвестные застрелили перебежчика на парковке, а затем переехали машиной. Местные СМИ сообщали, что Кузьминова похоронили в безымянной могиле. Его мать позже сбежала из России за семь месяцев до предательства сына.

