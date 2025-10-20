Украинцев призвали готовиться к часам в темноте

Эксперт Милованов: зимой украинцы будут сидеть по восемь часов в темноте

Блэкауты накроют Украину этой зимой. Жители страны должны готовиться долгое время сидеть без света и стоять в пробках, сообщил в Facebook* экс-министр экономики страны, глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Он заявил, что украинцам нужно быть готовыми психологически к частым блэкаутам.

«Также готовиться сидеть в темноте по восемь часов, есть холодную пищу, опаздывать на работу, стоять в пробках», — написал Милованов.

Он призвал людей запасаться заряженными пауэрбанками, фонариками, теплой одеждой и свечами.

Российские войска с 8 по 13 октября нанесли серию ударов по энергетической структуре Украины. Вечером 14 октября в Киеве и пригородах полностью отключили электричество, также пришлось остановить метро.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.