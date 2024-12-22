Сотрудник одесского ТЦК застрелил отца мобилизованного

Вступившийся за насильно мобилизованного сына житель Одессы погиб в ходе стрельбы в территориальном центре комплектования. Мужчину застрелил один из военкомов, сообщил в Telegram-канале со ссылкой на свидетелей убийства депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук

Он подчеркнул, что убийства на территории ТЦК стали нормой.

«Одесский ТЦК. Отец пытался отбить сына, но получил пулю и умер на месте. Скорее всего, сына убили уже или убьют скоро», — написал Дмитрук.

На этой неделе член комитета по обороне Рады Александр Федиенко заявил, что нему поступили жалобы на принудительную мобилизацию мужчин, имеющих бронь на работе. Депутат подчеркнул, что сохранение работы промышленных предприятий имеет критическую важность для страны.

Федиенко добавил, что направил запрос начальнику Генерального штаба ВСУ Анатолию Баргилевичу с требованием разобраться в ситуации.