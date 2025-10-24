Мобилизованный украинец впал в кому после ночи в военкомате

На Украине принудительно мобилизованный впал в кому после ночи в военкомате

Принудительно мобилизованный украинец после ночи в военкомате впал в кому, у него черепно-мозговая травма. Об этом сообщила «Страна.ua» .

«Принудительно мобилизованный мужчина после проведенного дня в ТЦК оказался в коме с разбитым черепом, заявила журналистка Дарина Трунова. Это сын ее знакомых», — отметило украинское издание.

Пострадавшего срочно доставили в больницу, где ему сделали трепанацию черепа, но шансов выжить очень мало. Родителям объяснили, что сын упал с кровати из-за эпилептического припадка, полиция уголовное дело пока не завела.

Украинцы по всей стране оказывают сопротивление при попытке силовой мобилизации. Ранее толпа мужчин штурмом взяла под контроль территориальный центр комплектования Ивано-Франковской области. Им удалось освободить трех мобилизованных в ВСУ.