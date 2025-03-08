Беременные украинки начали получать повестки на службу в ВСУ

РИА «Новости»: на Украине повестки стали вручать беременным и женщинам за 50 лет

Повестки от территориальных центров комплектования начали приходить на Украине даже беременным и женщинам старше 50 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По его данным, украинские пользователи соцсетей все чаще стали интересоваться возможностью получения отсрочки от мобилизации. Адвокаты публично отвечают на такие вопросы, а в комментариях украинцы делятся историями о принудительной мобилизации женщин. Один из пользователей рассказал, что сотрудники ТЦК при постановке на учет оштрафовали при нем 57-летнюю украинку.

Юрист из Одессы Кристина Дрогозюк опубликовала историю из своей практики. В ней описывалось, как одна из клиенток пыталась спастись от принудительной мобилизации. Специалист подтвердила, что повестка может прийти даже беременной.

«Нахождение в декрете не освобождает от обязанности обновить данные», — подчеркнула Дрогозюк.

С проблемами брони на Украине сталкиваются и многодетные матери.

Ранее сотрудники ТЦК на Волыни насильно мобилизовали украинца, который выгуливал собаку. Мужчину затолкнули в микроавтобус, а питомца просто оставили на улице.