Зеленскому припомнили невыполненное обещание по России, связанное с электричеством

Президент Украины Владимир Зеленский грозил обесточить Москву, но без света остался Киев. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил об этом в Telegram-канале .

«Двадцать седьмого сентября Зеленский пообещал блэкаут в столице России. Киев уже столица России, получается?» — написал он.

Депутат опубликовал видео, на котором Зеленский на брифинге обещал устроить блэкаут в столице России в случае угроз для энергосистемы Украины. Дмитрук также привел сообщение компании «Центрэнерго» о полной остановке генерации после самой массированной атаки на ТЭС — по несколько беспилотников в минуту.

Российские войска, по сообщениям военкоров, действительно нанесли большой урон украинской энергетике. Они атаковали объекты беспилотниками «Герань», ракетами «Кинжал» и «Калибр». Это привело к масштабным отключениям электричества и остановке общественного транспорта в Киеве.