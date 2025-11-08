Российские «Кинжалы» ударили по ВСУ под Киевом

Украина попала под массированный удар. Вооруженные силы России выпустили гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые «Калибр», баллистические «Искандер» и беспилотники «Герань», сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Истребители МиГ-31К сбросили на город Васильков в Обуховском районе Киевской области три «Кинжала». В этом населенном пункте находится авиабаза Вооруженных сил Украины.

Другие цели в окрестностях украинской столицы поразили крылатыми ракетами «Калибр». Российское военные задействовали также рой «Гераней» и комплекс «Искандер».

О воздушной тревоге в Обуховском, Бучанском, Фастовском, Броварском и Бориспольском районах сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации. Около двух часов ночи Воздушные силы ВСУ объявили о ракетной опасности на всей территории Украины.

В России в ночь на 8 ноября украинские беспилотники уничтожили в Курской и Волгоградской областях. Пострадали энергетическая инфраструктура и частные дома.