Для судьбы украинского президента Владимира Зеленского возможны разные варианты. Об этом ТАСС сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Могу предположить, что возможны варианты в части, касающейся планов и судьбы Зеленского», — ответил Нарышкин на вопрос о возможности побега главы киевского режима из украинской столицы.

Пресс-бюро СВР России сообщило в феврале, что «в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского».

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленского ждет судьба итальянского диктатора Бенито Муссолини. По мнению парламентария, главаря киевского режима «за ноги повесят на Крещатике». Дубинский подчеркивал, что весь вопрос лишь в том, кто отдаст такую команду.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов отмечал, что Зеленский в любом случае не удержит власть.