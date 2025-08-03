Украинцы устроили облаву на военкомов в Николаеве

В Николаеве местные жители набросились на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) с битами, трубами и пистолетами. Об этом сообщили на странице Николаевского областного ТЦК в Facebook*.
В ТЦК заявили, что в ходе нападения вооруженные люди повредили транспорт и избили военкомов. Силовики открыли по нападавшим огонь из травматического пистолета. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы.
В минувшую субботу в Виннице вспыхнул самый масштабный протест против насильной мобилизации с начала спецоперации. Сотрудники ТЦК привезли на стадион «Локомотив» около 100 мужчин. Женщины и дети попытались их освободить.
Украинские силовики жестоко подавили бунт, применив против горожан слезоточивый газ. Также они избивали женщин и затаскивали их в автозаки.
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