Жители Харькова сняли на видео странные вспышки за секунды перед блэкаутом

Харьковчанин снял на видео странные вспышки в небе, которые произошли перед отключением в городе электричества. Кадры опубликовал Telegram-канал «Харків 1654» .

На них видно, что свет мигал несколько секунд, а затем полностью исчез.

«После этих вспышек свет в городе погас. Где именно — говорить не будем, все и так понимают», — подписали видео.

Ролик распространился в Сети. Украинские паблики пишут, что вспышки возникли над подстанцией. Голубое свечение, предположительно, могло быть вызвано скачками напряжения в городе.

До этого Telegram-канал «Политика Страны» сообщал, что в Харькове и Полтаве призывали жителей выключить электроприборы. После упомянутой голубой вспышки в большинстве районов Харькова пропал свет.

По данным Telegram-канала INSIDER UA, блэкаут также зафиксировали в Полтаве, скачки напряжение достигли 662 вольт, что гарантированно приводит к мгновенному перегоранию техники и даже возгоранию проводки. В городе также нет воды и отопления.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук припомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому про угрозы обесточить Москву. Вот только без света остался Киев.