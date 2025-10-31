Киевлянам перед сложной зимой рекомендовали не надеяться на власти

Депутат Нестор рекомендовал жителям Киева полагаться этой зимой только на себя

Жителям Киева грядущей зимой нужно надеяться только на себя, а не на городскую администрацию. Об этом заявил депутат Киевского совета Виталий Нестор в эфире телеканала «Новости.Live».

«Нам не стоит в данном случае надеяться лишь на город, на городские власти, потому что могут быть форс-мажоры, которые не застрахуют киевлян», — сказал он.

Нестор призвал запастись технической водой, одеялами и газовыми баллонами, чтобы иметь возможность согреться и разогревать еду «в таких пионерских условиях».

До этого глава минобороны Украины Денис Шмыгаль сказал, что украинцы готовятся к очень сложной зиме. Основные проблемы появились из-за перебоев с электричеством.

Ранее глава Оболонской районной администрации Киева Кирилл Фесик сказал, что столице понадобится около 10 лет, чтобы восстановить все поврежденные энергообъекты.

Утром 30 октября на Украине начались массовые аварийные отключения.