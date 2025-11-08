Трамваи и троллейбусы встали в Киеве из-за пропажи электричества

Пассажиры трамваев и троллейбусов в Шевченковском районе Киева пошли пешком из-за исчезновения напряжения в транспортной сети. Об этом со ссылкой на жителей украинской столицы сообщил Telegram-канал «Политика страны» .

Вслед за наземным транспортом свет также пропал на станции киевского метро «Политехнический институт».

Украинское издание «Фокус» со ссылкой на «Киевпастранс» сообщило, что сбой произошел в движении сразу 20 троллейбусных маршрутов.

«Транспортный коллапс поглотил Киев: остановились все троллейбусы и трамваи из-за отсутствия напряжения — люди идут пешком по путям», — процитировали издание одного из жителей.

Компания «Укрэнерго» в субботу, 8 ноября, объявила о введении в Киеве и Киевской области экстренного отключения света из-за поврежденной инфраструктуры.

В конце октября депутат Киевского совета Виталий Нестор призвал горожан запастись газовыми баллонами и одеялами. Он пояснил, что не стоит рассчитывать на городскую администрацию из-за форс-мажоров с подачей тепла и электричества.