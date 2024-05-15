Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно и почему стреляли | 360°

Мир 15 мая 2024, 23:53 Стреляли в упор. Что известно о покушении на премьера Словакии Политолог Марков исключил заговор в покушении на премьера Словакии Фицо IMAGO / Christian Spicker / Global Look Press

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На премьера Словакии Роберта Фицо совершили покушение после заседания правительства. В него выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула из города Левице. Политика госпитализировали с кровоизлиянием в брюшной полости. Что известно о случившемся — в материале 360.ru.

Покушение на Роберта Фицо: что известно к этому часу

В Фицо стреляли после заседания правительства в городе Гандлова. Очевидцы слышали четыре-пять выстрелов. Премьер получил ранения конечностей, груди и живота, его состояние оценили как очень тяжелое. Политика госпитализировали на вертолете и доставили в реанимацию, сообщила газета Plus jeden deň.

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По прибытии в больницу Фицо был в создании. По данным Reuters, его состояние стабилизировали.

В премьера Словакии стрелял 71-летний мужчина, писатель Юрай Цинтула. Он придерживается либеральных взглядов и является сторонником оппозиционных партий республики.

Нападавший — из города Левице, расположенного в западной части страны. Мужчина владел оружием на законных основаниях, сообщил новостной сайт dennikn.sk. Злоумышленника задержали. Эту информацию подтвердила президент страны Зузана Чапутова.

В МВД Словакии заявили, что нападавший совершил пять выстрелов. Глава ведомства Матуш Шутай-Эшток считает, что покушение на Фицо совершили по политическим мотивам. Активисты вышли на митинг в городе Банска-Бистрица, где проходила операция премьера. Собравшиеся призвали отказаться от насилия, согласно данным издания Denník N.

Словацкая Pravda опубликовала видео первых секунды после стрельбы. Судя по кадрам, нападавший находился в непосредственной близости от Фицо и стрелял практически в упор.

РИА «Новости»

Кто и почему мог стрелять в премьера Словакии

За покушением на Фицо вряд ли кто-то стоит. Цинтула совершил нападение по собственному решению, заявил 360.ru политолог, кандидат политических наук Сергей Марков. Либеральный активист сделал это под влиянием идеологии.

«Он в социальных сетях много ругал Фицо. То есть, по всей видимости, он просто вот сам так решил. Значит, это не заговор, но в этом решении выражаются несколько важных тенденций», — подчеркнул эксперт.

Одним из факторов послужила напряженность и взаимная ненависть между политическими группировками в Европе. Поэтому в регион пришел террор в отношении политиков.

«Знаете, трудно сделать первый шаг. А следующие шаги будут легче делаться. По всей видимости, нам нужно ожидать в Европе еще других актов политического терроризма», — добавил Марков.

Второй фактор — влияние либеральной идеологии. Тотальный либерализм в Европе поддерживает политические репрессии. Третье важное обстоятельство — Цинтула «немножко сошел с ума», подчеркнул политолог.

«Виновата абсолютная истерика в западных средствах массовой информации, которые занимаются колоссальной пропагандой, разгонкой ненависти и так далее. Средства массовой информации виновны в том, что под их влиянием этот писатель-неудачник совершил попытку политического убийства», — считает эксперт.

РИА «Новости»

Состояние Фицо на данный момент

На странице главы правительства Словаки в социальной сети Facebook* появилось сообщение, согласно которому Фицо получил несколько ранений и находится в опасном для жизни состоянии.

Выяснилось, что премьер получил три ранения. У него диагностировали кровоизлияние в брюшной полости. Медики не могли остановить кровотечение — операция затягивалась из-за повреждения нескольких органов, заявил министр труда и социальных дел республики Эрик Томаш.

СМИ сообщали, что операция прошла успешно, Фицо находится в стабильном состоянии. Одновременно с этим Шутай-Эшток заявил о продолжении хирургического вмешательства.

Позже стало известно, что Фицо ввели в искусственную кому. Его состояние остается критическим.

РИА «Новости»

Реакция в мире

Покушение на Фицо прокомментировали политики европейских стран. Премьер Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич в ближайшие дни планируют посетить раненого. Глава венгерского правительства подчеркнул, что его шокировало чудовищное нападение на Фицо.

«Мы молимся за его скорейшее выздоровление! Да благословит Бог его и его страну!» — отметил Орбан.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х категорически осудила покушение и назвала его признаком подрыва самой большой ценности — демократии.

Президент Чехии Петр Павел пожелал Фицо скорейшего выздоровления. Он заявил, что вне зависимости от мотивов «нападение предосудительно». Оно показывает, к чему может привести обострение агрессии в обществе.

Президент России Владимир Путин назвал Фицо мужественным и сильным духом человеком. Нападение на него — чудовищное преступление, подчеркнул глава государства.

«Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», — сказал Путин.

РИА «Новости»

Политические взгляды премьер-министра Словакии

В октябре 2023 года Фицо в третий раз возглавил правительство Словакии. Его партия SMER победила на выборах с результатом около 24%. До этого он был премьер-министром в 2006-2010 и 2012–2018 годах.

За эти годы он трижды встречался с Путиным и подчеркивал необходимость выстраивания дружеских взаимовыгодных отношений.

Отношение Фицо к России и Украине

Словацкий премьер длительное время критиковал стратегию Запада по Украине и подчеркивал, что поставки вооружений ВСУ лишь приводят к многочисленным жертвам с обеих сторон. Фицо неоднократно говорил, что Словакия не поддерживает заявку Украины на членство в НАТО, так как это «большая бессмыслица».

В феврале 2024 года премьер-министр отметил, что украинский конфликт можно было погасить в самом начале, но украинцам кто-то сказал, что этого делать не надо.

Антироссийские санкции «негативно отражаются на жителях Словакии», заявлял Фицо. Он также подчеркивал, что после завершения конфликта на Украине должна произойти «значительная стандартизация отношений» с Россией.

Политик отвергал представление о том, что России не существует: «Она была, есть и будет».

РИА «Новости»

Самые яркие высказывания Фицо об Украине

Фицо не боялся говорить правду о ситуации в зоне спецоперации. «Царьград» привел самые яркие цитаты политика.

— «Суть заключается в том, что конфликт начался с разгула украинских неонацистов в 2014 году».

— «Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение».

— «Я против членства Украины в НАТО и наложу на это вето. Это было бы просто основой для третьей мировой войны, ничего больше».

— «Господствовало убеждение, что если дать украинцам оружие и деньги, то русские встанут на колени, будут бессильны и уничтожены. Эта стратегия не сработала. Россия не стоит на коленях».