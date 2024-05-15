Стало известно состояние раненого премьера Словакии Фицо | 360°

15 мая 2024, 16:27
Стало известно состояние раненого премьера Словакии Фицо
Pravda: премьер Словакии Фицо получил тяжелые ранения в живот и грудь
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо «очень тяжелое». Об этом сообщило издание Pravda.
По данным СМИ, глава правительства получил огнестрельные ранения в живот и грудь. Фицо доставили в больницу в Братиславе на вертолете.
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Несколько выстрелов раздались после заседания кабинета министров Словакии, когда премьер вышел к общественности. Нападавшего удалось задержать. О мотивах стрелка информации не поступало. Очевидица сообщила, что видела, как Фицо упал на землю. Свидетельница добавила, что «чуть не оглохла» от выстрелов.
Стрельба
Словакия
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
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