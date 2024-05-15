Премьер Словакии Фицо пострадал в результате стрельбы | 360°

15 мая 2024, 16:10
Премьер Словакии Фицо пострадал в результате стрельбы
Стрельба произошла в Словакии, премьер Фицо получил ранение
В Словакии неизвестный открыл огонь в здании, где проходило выездное заседание правительства республики. Премьер Роберт Фицо получил ранение, сообщило РИА «Новости».
Уточняется, что несколько выстрелов раздались после мероприятия, когда глава правительства вышел к общественности.
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Нападавшего задержали. Пострадавшего Фицо везут в больницу.
Журналисты газеты Denník N поговорили с людьми, которые были рядом с премьером во время стрельбы.
«Когда раздались выстрелы, я чуть не оглохла», — сказала очевидица.
Она видела, как Фицо упал на землю, и заметила раны на его груди и голове.
Стрельба
Словакия
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