Премьер Словакии Фицо пострадал в результате стрельбы | 360°

Важное 15 мая 2024, 16:10 Премьер Словакии Фицо пострадал в результате стрельбы Стрельба произошла в Словакии, премьер Фицо получил ранение Tomas Tkacik/Keystone Press Agency / Global Look Press

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В Словакии неизвестный открыл огонь в здании, где проходило выездное заседание правительства республики. Премьер Роберт Фицо получил ранение, сообщило РИА «Новости».

Уточняется, что несколько выстрелов раздались после мероприятия, когда глава правительства вышел к общественности.

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Нападавшего задержали. Пострадавшего Фицо везут в больницу.

Журналисты газеты Denník N поговорили с людьми, которые были рядом с премьером во время стрельбы.

«Когда раздались выстрелы, я чуть не оглохла», — сказала очевидица.

Она видела, как Фицо упал на землю, и заметила раны на его груди и голове.