15 мая 2024, 19:32
«Чудовищное преступление». Путин — о покушении на премьера Словакии Фицо
Путин направил телеграмму Чапутовой в связи с покушением на Роберта Фицо
Владимир Путин направил президенту Словакии Зузане Чапутовой телеграмму, в которой выразил слова поддержки из-за покушения на жизнь премьер-министра Роберта Фицо. Соответствующий документ опубликовал сайт Кремля.
Президент России заявил, что с негодованием встретил новость о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо.
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«Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий», — подчеркнул Путин.
Он отметил, что Роберт Фицо — мужественный, сильный человек, а также выразил надежду, что благодаря этим качествам словацкий премьер выстоит в непростой ситуации.
«Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», — заключил Путин.
Премьера Словакии Роберта Фицо ранили из огнестрельного оружия после выездного заседания правительства. За жизнь политика борются врачи в реанимации в краевом центре Банска Быстрица.
Владимир Путин
Словакия
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
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