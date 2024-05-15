Мир 15 мая 2024, 19:32 «Чудовищное преступление». Путин — о покушении на премьера Словакии Фицо Путин направил телеграмму Чапутовой в связи с покушением на Роберта Фицо Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Владимир Путин направил президенту Словакии Зузане Чапутовой телеграмму, в которой выразил слова поддержки из-за покушения на жизнь премьер-министра Роберта Фицо. Соответствующий документ опубликовал сайт Кремля.

Президент России заявил, что с негодованием встретил новость о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо.

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«Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что Роберт Фицо — мужественный, сильный человек, а также выразил надежду, что благодаря этим качествам словацкий премьер выстоит в непростой ситуации.

«Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», — заключил Путин.

Премьера Словакии Роберта Фицо ранили из огнестрельного оружия после выездного заседания правительства. За жизнь политика борются врачи в реанимации в краевом центре Банска Быстрица.