Премьера Словакии доставили в реанимацию | 360°

Мир 15 мая 2024, 17:50 Премьера Словакии доставили в реанимацию Dennik N: премьера Словакии Фицо доставили в реанимацию в краевом центре IMAGO/Christian Spicker / Global Look Press

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Премьера Словакии Роберта Фицо доставили в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица. Об этом сообщило словацкое издание Dennik N.

Фицо получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства. Нападавшего задержали.

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Политика доставили в больницу Гандлова на вертолете. Когда Фицо доставили в медучреждение, он был в сознании. Жизненные функции премьера стабилизировали.

Посте того, как Фицо оказали первую помощь, его транспортировали в другое медучреждение, более высокого уровня, сообщило агентство Reuters. Медики оценивают его состояние как «очень тяжелое».

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападение. Покушение на премьера также шокировало Евросоюз и союзников стран-членов НАТО в Центральной Европе.

Ранее стало известно, что стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо прятался в толпе. Он пытался скрыться, но его задержали очевидцы и охрана.