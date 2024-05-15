Премьера Словакии доставили в реанимацию | 360°

15 мая 2024, 17:50
Премьера Словакии доставили в реанимацию
Dennik N: премьера Словакии Фицо доставили в реанимацию в краевом центре
Премьера Словакии Роберта Фицо доставили в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица. Об этом сообщило словацкое издание Dennik N.
Фицо получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства. Нападавшего задержали.
Реклама
Политика доставили в больницу Гандлова на вертолете. Когда Фицо доставили в медучреждение, он был в сознании. Жизненные функции премьера стабилизировали.
Посте того, как Фицо оказали первую помощь, его транспортировали в другое медучреждение, более высокого уровня, сообщило агентство Reuters. Медики оценивают его состояние как «очень тяжелое».
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападение. Покушение на премьера также шокировало Евросоюз и союзников стран-членов НАТО в Центральной Европе.
Ранее стало известно, что стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо прятался в толпе. Он пытался скрыться, но его задержали очевидцы и охрана.
Больницы
Премьеры
Европа
Евросоюз
НАТО
Словакия
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Реклама
Реклама