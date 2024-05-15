Стали известны подробности покушения на Роберта Фицо | 360°

Мир 15 мая 2024, 17:26 Стали известны подробности покушения на Роберта Фицо Mash: ранивший премьера Словакии Фицо скрывался в толпе Unsplash

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Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо прятался в толпе, которая пришла к зданию, где он выступал. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Мужчина выстрелил в премьера из-за людей, предположительно, три-четыре раза. Потом попытался скрыться. Не сумел, очевидцы вместе с личной охраной скрутили нападавшего», — указано в публикации.

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Неизвестный открыл огонь у здания, где проходило выездное заседание правительства республики. Выстрелы раздались, когда Фицо вышел к общественности.

На место покушения оперативно прилетел вертолет и госпитализировал политика. Глава правительства получил огнестрельные ранения в живот и грудь. Фицо доставили в больницу в Братиславе. Медики оценивают его состояние как «очень тяжелое».