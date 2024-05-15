Мир 15 мая 2024, 21:09 Операция Фицо прошла успешно — СМИ Standard: операция Фицо прошла успешно, его состояние стабильное РИА «Новости»

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в стабильном состоянии, операция прошла успешно. Об этом проинформировало словацкое издание Standard.

Стрелявший ранил премьера Словакии в живот, врачи проводили операцию на брюшной полости. Ранее СМИ сообщили, что медики не могут остановить кровотечение.

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Фицо ранили днем 15 мая, когда он после мероприятия вышел к общественности. Стрелок прятался в толпе, он выстрелил в главу правительства три или четыре раза. Стрелявшим оказался 71-летний житель города Левице. Местные СМИ сообщили, что мужчина стрелял из короткоствольного ружья, которое было официально зарегистрировано.