Мир 15 мая 2024, 22:53 Роберта Фицо ввели в искусственную кому — СМИ Соловьев: премьера Словакии Фицо ввели в искусственную кому РИА «Новости»

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Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в искусственную кому. Об этом сообщил Telegram-канал журналиста Владимира Соловьева со ссылкой на министра внутренних дел республики.

По информации канала, состояние Фицо остается критическим, врачи ввели его в искусственную кому.

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Ранее ряд словацких СМИ сообщили, что операция завершилась успешно. Однако глава МВД Матуш Шутай-Эшток опроверг эти новости и рассказал журналистам, что операция продолжается. Врачи пытаются остановить внутреннее кровотечение в брюшной полости. Министр уточнил, что нападавший выстрелил пять раз, одна из пуль попала в живот Фицо.