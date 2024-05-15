Стала известна личность стрелявшего в Фицо | 360°

Мир 15 мая 2024, 18:14 Стала известна личность стрелявшего в Фицо TVnoviny: в премьера Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице Pxhere

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Стрелявшим в премьер-министра Словакии Роберта Фицо оказался 71-летний мужчина из города Левице. Об этом сообщил портал TVnoviny.

«Это Юрай К. Мужчине 71 год, он писатель из Левице. Два источника подтвердили нам это», — отметили авторы материала.

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По данным газеты Denník N, нападавший стрелял из короткоствольного ружья, которое было официально зарегистрировано.

Telegram-канал Mash сообщил, что мужчина также был активистом либеральной партии страны. В 2016 году он работал охранником в торговом центре, но стал жертвой нападения наркомана. Тогда про Юрай писали местные СМИ.

Подозреваемый открыл огонь у здания, где проходило выездное заседание правительства республики. Выстрелы раздались, когда Фицо вышел к общественности. Политик получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства. Нападавшего задержали.

Состояние Фицо «очень тяжелое». Премьера доставили в реанимацию в краевом центре Банска Быстрица.