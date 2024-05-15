Врачи пока не смогли остановить кровотечение у премьера Словакии | 360°

Мир 15 мая 2024, 20:35 Врачи пока не смогли остановить кровотечение у премьера Словакии Standard: врачи не могут остановить кровотечение, открывшееся у Фицо РИА «Новости»

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Врачи пока не могут остановить кровотечение в брюшной полости, открывшееся у премьер-министра Словакии Роберта Фицо после ранения в живот. Об это сообщило словацкое издание Standard.

«У премьер-министра кровотечение в брюшной полости, которое врачи пока не знают, как остановить», — говорится в материале.

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Фицо получил ранения в результате стрельбы, которую открыл 71-летний мужчина из города Левице. Стрелявший прятался в толпе и выстрелил в премьера три-четыре раза, ему не удалось скрыться.

Глава правительства Словакии получил огнестрельные ранения в живот и грудь. Премьера доставили в реанимационное отделение больницы в краевом центре Банска Быстрица.