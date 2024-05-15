Глава МВД Словакии сообщил, что Фицо все еще оперируют | 360°

Мир 15 мая 2024, 21:31 Глава МВД Словакии сообщил, что Фицо все еще оперируют МВД Словакии: Фицо все еще находится на операционном столе Freepik

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Раненый премьер-министр Словакии Роберт Фицо все еще на операционном столе, сообщил общественности глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его слова передало РИА «Новости». Состояние политика оценивают как критическое.

«В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе», — сообщил Шутай-Эшток журналистам.

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Ранее ряд словацких СМИ сообщили, что операция прошла успешно и состояние премьера стабильно. Позже они уточнили информацию и отметили, что Фицо находится в критическом состоянии. Стрелявший ранил политика в живот, врачи пытаются остановить кровотечение в брюшной полости.