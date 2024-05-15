«Молимся за здоровье». Орбана шокировало покушение на его друга Фицо | 360°

Мир 15 мая 2024, 18:37 «Молимся за здоровье». Орбана шокировало покушение на его друга Фицо Премьер Венгрии Орбан пожелал скорейшего восстановления Фицо РИА «Новости»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что шокирован покушением на его друга — премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом политик написал в соцсети Х.

«Я был глубоко шокирован ужасным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Дай Бог здоровья ему и его стране», — отметил Орбан.

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В Фицо выстрелил мужчина во время выездного заседания правительства Словакии. Политик получил огнестрельные, его доставили в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица. Состояние премьера — «очень тяжелое».

Стрелявшим в Фицо оказался, предположительно, 71-летний писатель из города Левице. У него было зарегистрированное короткоствольное ружье. Стрелок прятался в толпе, после покушения он хотел сбежать, но его задержали.