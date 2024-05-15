Президент Словакии выступит с заявлением по поводу покушения на Фицо | 360°

Мир

15 мая 2024, 19:14

Президент Словакии выступит с заявлением по поводу покушения на Фицо

JOJ: президент Чапутова выступит с заявлением по поводу покушения на Фицо

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Президент Словакии Зузана Чапутова решила обратиться к нации по поводу покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщил местный канал JOJ со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.

«Президент Словакии выступит с заявлением в связи с нападением на премьера Фицо», — отметили в сообщении.

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Полиция установила личность напавшего. Им оказался 71-летний мужчина из города Левице. Он произвел выстрелы из короткоствольного ружья. Политик получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства. Нападавшего задержали.

Состояние Фицо «очень тяжелое». Премьера доставили в реанимацию в краевом центре Банска Быстрица.

Премьеры

Словакия

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

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