Президент Словакии выступит с заявлением по поводу покушения на Фицо | 360°

Мир 15 мая 2024, 19:14 Президент Словакии выступит с заявлением по поводу покушения на Фицо JOJ: президент Чапутова выступит с заявлением по поводу покушения на Фицо РИА «Новости»

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Президент Словакии Зузана Чапутова решила обратиться к нации по поводу покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщил местный канал JOJ со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.

«Президент Словакии выступит с заявлением в связи с нападением на премьера Фицо», — отметили в сообщении.

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Полиция установила личность напавшего. Им оказался 71-летний мужчина из города Левице. Он произвел выстрелы из короткоствольного ружья. Политик получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства. Нападавшего задержали.

Состояние Фицо «очень тяжелое». Премьера доставили в реанимацию в краевом центре Банска Быстрица.