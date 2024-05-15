Покушение на премьера Словакии Фицо: кто за этим стоит | 360°

Эксклюзив 15 мая 2024, 21:48 Кто разрешил убить премьер-министра Словакии? Писатель Беседин: покушение на Фицо выгодно не желающим стабильности в Европе IMAGO / ALEX HALADA / Global Look Press

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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо выгодно тем, кто не желает стабильности в Европе. Об этом в колонке для 360.ru порассуждал писатель Платон Беседин.

Далее — прямая речь.

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Что известно о Фицо?

Разбор киноленты Алекса Гарленда под смачным названием «Падение империи» (в оригинале, правда, «Гражданская война») мой коллега, режиссер Александр Пасечник назвал «Кто разрешил убивать президента?»

Напомню, в фильме, по сюжету, так называемые объединенные «Силы Запада» — якобы повстанцы из штатов Калифорния и Техас, а на деле профессиональная армия — атакует Вашингтон и ведет охоту на американского лидера, которого, по итогу, пристреливают, точно бешеную собаку (штамп, конечно, но в данном случае весьма точный). Почему я вспоминаю об этом?

Сегодня, 15 мая, на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение. Произошло это в городе Гандлова, в двух часах езды от Братиславы.

О состоянии премьера поступают довольно противоречивые сообщения. Ясно, что он в тяжелом состоянии, но непонятно, в насколько тяжелом. То говорилось, что жизни его ничего не угрожает, теперь сообщается — есть максимальный риск. В любом случае премьер-министру Словакии желаем здоровья и сил.

Что нам известно о Роберте Фицо? Он выступал за нормализацию отношений с Российской Федерацией. В частности, говорил о партнерских бизнес-отношениях. Также Фицо было одним из немногих, кто выступал против военной помощи Украине.

Однако, если всмотреться, то дело тут не в России и Украине и даже не в СВО. Фицо, в отличие от большинства европейских политиков, старался проводить независимую политику. Он руководствовался интересами в первую очередь своего народа и своего государства. Таких не любят. Тех, кто имеет свое мнение.

РИА «Новости»

Кто покушался на Фицо?

Что известно о том, кто покушался на премьер-министра Фицо? Этого человека зовут Юрай Чинтула, ему 71 год. Российские СМИ, да и не только российские, поспешили сообщить, что он «известный словацкий писатель». Я бы точно отбросил слово «известный».

И я бы поспорил насчет слова «писатель». «Известен» Чинтула лишь тем, что как-то ему досталось от хулиганов. Ну, и пошло-поехало с упоминаниями в СМИ. Так делается «мирская слава» ныне. При этом — злая ирония — Чинтула был одним из создателей комитета «Против насилия».

Какие выводы мы можем и должны сделать из покушения на Фицо? Во-первых, как говорил герой Аль Пачино в «Адвокате дьявола»: «Определенно, тщеславие — самый любимый из моих грехов». Прежде всего Чинтулой руководило тщеславие.

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Нет сомнений, что в голове он держал будущее награждение себя Нобелевской премией. Ну как же: ведь такой поступок, такой акт! От манифестов в социальных сетях и книгах писатели или те, кто так себя называет, переходят к реальным убийствам. Это бывает. История знает такие примеры.

Однако всегда нужно искать того, кому это выгодно. А выгодно это в первую очередь тем, кто не хочет стабильности в Европе. Тем, кто жаждет продолжать делать гигантские деньги на конфликтах и войнах.

Это, в общем-то, те же люди (не физически, а ментально, хотя подчас и физически тоже), которые в свое время уничтожили Кеннеди.

Самое время пересмотреть блестящий фильм Оливера Стоуна «JFK: Выстрелы в Далласе» — там как раз-таки об этом.

В целом же покушением на премьер-министра Роберта Фицо так называемые «Силы Запада» показали, что не остановятся ни перед чем и продолжат разрывать мир на части. Так, собственно, всегда было, но сейчас это происходит с каким-то особо небывалым цинизмом и остервенением.