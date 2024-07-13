Его спасло чудо. Что известно о покушении на Дональда Трампа

Громкое покушение на убийство кандидата в президенты США Дональда Трампа стало новостью номер один во всем мире. Многие сейчас пересматривают жуткие кадры атаки. Больше всего внимания привлекло фото с окровавленным лицом Трампа — этот снимок точно войдет в эпоху. Политик после покушения не растерялся и дал публике зрелища: через руки охраны он поднял вверх кулак и крикнул толпе: «Сражайся». Что известно о покушении на Трампа к этому часу — в материале 360.ru.

Стрельба в США 13 июля 2024-го, что случилось Покушение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Выстрелы прозвучали через пять минут после начала мероприятия. Стрелок находился в 125 метрах от политика. Преступник с винтовкой залез на крышу, занял удобную позицию и открыл огонь. Трампа спасло буквально чудо — в момент выстрела он повернул голову. Пуля, которая должна была стать смертельной, прошла по касательной и пробила ухо экс-президента США. В результате стрельбы погиб один человек, еще двое получили тяжелые ранения. Снайперы Секретной службы безопасности тоже были на крыше, но на другой — за трибуной Трампа. Они отреагировали на выстрелы, открыли ответный огонь и ликвидировали нападавшего.

Фото: Hu Yousong/XinHua / Global Look Press

Очевидец рассказал корреспонденту Би-би-си, что видел карабкающегося на крышу стрелка. «Мы заметили, как этот парень ползет на крышу здания рядом с нами, в 50 футах (примерно 15 метров) от нас. У него была винтовка, мы отчетливо видели его с винтовкой», — сказал свидетель. Он сообщил об этом полиции и Секретной службе, но те пассивно отреагировали на слова очевидца. Всего прозвучало девять выстрелов — лишь пять из них успел сделать преступник. Еще четыре пули выпустили снайперы-спецназовцы. Кандидат в президенты США после выстрелов повел себя беспрецедентно. Будучи раненным в ухо, он снова встал перед публикой и поднял руку в победном жесте. «Сражайся», — сказал Трамп.

Фото: Hu Yousong/XinHua / Global Look Press

Преступник открыл огонь в тот момент, когда Трамп говорил о проблемах нелегальной миграции в Соединенных Штатах. После ЧП охрана увела политика в машину и эвакуировала. Трамп поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу. «В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит. Боже, храни Америку!» — заявил Трамп после атаки. Что известно о стрелявшем в Трампа Стрелявшим в Трампа оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, сообщили NBC News представители ФБР. Источники СМИ в администрации США заверили, что стрелявший на митинге Трампа не имеет связей с иностранными государствами.

Фото: Pxhere

Реакция западных СМИ Издание Associated Press со ссылкой на двух правоохранителей сообщило, что стрельба в Трампа расследуется как попытка покушения. Стрелок находился за пределами периметра, где состоялось выступление. Телеканал CBS в прямом эфире сообщил, что на таких митингах всегда усилены меры безопасности. Людей пропускают через рамки металлоискателей. Очевидцы рассказали Би-би-си, что сначала звуки стрельбы напоминали хлопки петард. Многие зрители пригнулись, другие побежали при звуках стрельбы. «Это было так сюрреалистично. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного», — сказал один из свидетелей ЧП. Телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах назвал стрелявшего в Трампа снайпером. Корреспондент ABC передал, что стрелок открыл огонь из винтовки AR. По его словам, у этого оружия дурная слава, в США ею часто пользовались люди, устраивавшие громкие массовые расстрелы.

Стрельба в Трампа: что говорят Орбан, Нетаньяху, Стармер и другие Одним из первых иностранных лидеров, отреагировавших на ранение Трампа, стал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Я в шоке от нападения на президента Трампа, мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление», — написал он в соцсети Х. ЧП в Пенсильвании прокомментировал бывший американский лидер Барак Обама. Он заявил, что в демократии США нет абсолютно никакого места насилию по политическим мотивам. «Хотя мы пока точно не знаем, что произошло, мы все должны чувствовать облегчение в связи с тем, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно, и воспользоваться этим моментом, чтобы заново подтвердить свою приверженность цивилизованности и уважению в нашей политике», — заявил он. Дональд Трамп — младший пообщался с отцом по телефону.

У него отличное настроение. Он никогда не перестанет бороться за спасение Америки. Дональд Трамп — младший

Стрельба на митинге Трампа потрясла премьера Великобритании Кира Стармера. Он также подчеркнул, что в современном обществе нет места политическому насилию в любой форме. «Мы посылаем ему [Трампу] и его семье наши наилучшие пожелания», — заявил Стармер. Вице-президент США Камала Харрис сообщила, что она и ее муж испытали облегчение после новостей о том, что Трамп «не был тяжело ранен». «Мы все должны осудить этот отвратительный акт и сделать все от нас зависящее, чтобы убедиться, что это не приведет к еще большему насилию», — добавила она. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан поддержал Трампа после покушения. «Мои мысли и молитвы с президентом Трампом в эти мрачные часы», — написал глава правительства в соцсети Х. Американский бизнесмен Илон Маск призвал отправить в отставку главу Секретной службы США, так как его сотрудники не смогли предотвратить стрельбу на митинге Трампа.

Впереди опасные времена. Илон Маск

Фото: РИА «Новости»

Переживший покушение словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что политические оппоненты Трампа подстрекают общество, пока кто-то не схватится за оружие. Российская журналистка Маргарита Симоньян напомнила об убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году — его застрелил Ли Харви Освальд. «Когда другие способы избавиться от неудобного президента исчерпаны, в ход идет старый добрый Ли Харви Освальд», — заявила Симоньян. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже прокомментировала случившееся. Она посоветовала американским властям профинансировать свою полицию и другие службы безопасности вместо Украины. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет выразил мнение, что экс-лидеру США готовили участь Кеннеди.

Трамп, также как и Кеннеди, выступает за то, чтобы навсегда обеспечить мир на нашей планете, но это, видимо, кому-то сильно не нравится. Михаил Шеремет

Попытка застрелить Трампа — это политический заказ и демонстрация американской демократии, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Байден о покушении на Трампа Президенту США Джо Байдену доложили о стрельбе на митинге Трампа. Американский лидер выразил благодарность за то, что его политический соперник чувствует себя хорошо. «В Америке нет места такому насилию. Вся нация должна объединиться в его осуждении», — подчеркнул американский лидер. Позже Байден выступил перед журналистами и сообщил, что Трамп чувствует себя хорошо. Секретная служба продолжает собирать сведения о случившемся. Президент ответил на вопрос о том, считает ли он стрельбу покушением. «У меня есть мнение, но нет фактов», — заявил Байден. Американский лидер после покушения на Трампа пообщался с ним по телефону. В Белом доме не раскрыли содержание разговора.