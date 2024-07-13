Его спасло чудо. Что известно о покушении на Дональда Трампа
Премьер Венгрии Орбан поддержал Дональда Трампа после покушения
Громкое покушение на убийство кандидата в президенты США Дональда Трампа стало новостью номер один во всем мире. Многие сейчас пересматривают жуткие кадры атаки. Больше всего внимания привлекло фото с окровавленным лицом Трампа — этот снимок точно войдет в эпоху. Политик после покушения не растерялся и дал публике зрелища: через руки охраны он поднял вверх кулак и крикнул толпе: «Сражайся». Что известно о покушении на Трампа к этому часу — в материале 360.ru.
Стрельба в США 13 июля 2024-го, что случилось
Покушение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Выстрелы прозвучали через пять минут после начала мероприятия. Стрелок находился в 125 метрах от политика. Преступник с винтовкой залез на крышу, занял удобную позицию и открыл огонь.
Трампа спасло буквально чудо — в момент выстрела он повернул голову. Пуля, которая должна была стать смертельной, прошла по касательной и пробила ухо экс-президента США. В результате стрельбы погиб один человек, еще двое получили тяжелые ранения.
Снайперы Секретной службы безопасности тоже были на крыше, но на другой — за трибуной Трампа. Они отреагировали на выстрелы, открыли ответный огонь и ликвидировали нападавшего.
Очевидец рассказал корреспонденту Би-би-си, что видел карабкающегося на крышу стрелка.
«Мы заметили, как этот парень ползет на крышу здания рядом с нами, в 50 футах (примерно 15 метров) от нас. У него была винтовка, мы отчетливо видели его с винтовкой», — сказал свидетель.
Он сообщил об этом полиции и Секретной службе, но те пассивно отреагировали на слова очевидца.
Всего прозвучало девять выстрелов — лишь пять из них успел сделать преступник. Еще четыре пули выпустили снайперы-спецназовцы.
Кандидат в президенты США после выстрелов повел себя беспрецедентно. Будучи раненным в ухо, он снова встал перед публикой и поднял руку в победном жесте.
«Сражайся», — сказал Трамп.
Преступник открыл огонь в тот момент, когда Трамп говорил о проблемах нелегальной миграции в Соединенных Штатах. После ЧП охрана увела политика в машину и эвакуировала.
Трамп поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу.
«В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит. Боже, храни Америку!» — заявил Трамп после атаки.
Что известно о стрелявшем в Трампа
Стрелявшим в Трампа оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, сообщили NBC News представители ФБР.
Источники СМИ в администрации США заверили, что стрелявший на митинге Трампа не имеет связей с иностранными государствами.
Реакция западных СМИ
Издание Associated Press со ссылкой на двух правоохранителей сообщило, что стрельба в Трампа расследуется как попытка покушения. Стрелок находился за пределами периметра, где состоялось выступление.
Телеканал CBS в прямом эфире сообщил, что на таких митингах всегда усилены меры безопасности. Людей пропускают через рамки металлоискателей.
Очевидцы рассказали Би-би-си, что сначала звуки стрельбы напоминали хлопки петард. Многие зрители пригнулись, другие побежали при звуках стрельбы.
«Это было так сюрреалистично. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного», — сказал один из свидетелей ЧП.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах назвал стрелявшего в Трампа снайпером.
Корреспондент ABC передал, что стрелок открыл огонь из винтовки AR. По его словам, у этого оружия дурная слава, в США ею часто пользовались люди, устраивавшие громкие массовые расстрелы.
Стрельба в Трампа: что говорят Орбан, Нетаньяху, Стармер и другие
Одним из первых иностранных лидеров, отреагировавших на ранение Трампа, стал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Я в шоке от нападения на президента Трампа, мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление», — написал он в соцсети Х.
ЧП в Пенсильвании прокомментировал бывший американский лидер Барак Обама. Он заявил, что в демократии США нет абсолютно никакого места насилию по политическим мотивам.
«Хотя мы пока точно не знаем, что произошло, мы все должны чувствовать облегчение в связи с тем, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно, и воспользоваться этим моментом, чтобы заново подтвердить свою приверженность цивилизованности и уважению в нашей политике», — заявил он.
Дональд Трамп — младший пообщался с отцом по телефону.
У него отличное настроение. Он никогда не перестанет бороться за спасение Америки.
Дональд Трамп — младший
Стрельба на митинге Трампа потрясла премьера Великобритании Кира Стармера. Он также подчеркнул, что в современном обществе нет места политическому насилию в любой форме.
«Мы посылаем ему [Трампу] и его семье наши наилучшие пожелания», — заявил Стармер.
Вице-президент США Камала Харрис сообщила, что она и ее муж испытали облегчение после новостей о том, что Трамп «не был тяжело ранен».
«Мы все должны осудить этот отвратительный акт и сделать все от нас зависящее, чтобы убедиться, что это не приведет к еще большему насилию», — добавила она.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан поддержал Трампа после покушения.
«Мои мысли и молитвы с президентом Трампом в эти мрачные часы», — написал глава правительства в соцсети Х.
Американский бизнесмен Илон Маск призвал отправить в отставку главу Секретной службы США, так как его сотрудники не смогли предотвратить стрельбу на митинге Трампа.
Впереди опасные времена.
Илон Маск
Переживший покушение словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что политические оппоненты Трампа подстрекают общество, пока кто-то не схватится за оружие.
Российская журналистка Маргарита Симоньян напомнила об убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году — его застрелил Ли Харви Освальд.
«Когда другие способы избавиться от неудобного президента исчерпаны, в ход идет старый добрый Ли Харви Освальд», — заявила Симоньян.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже прокомментировала случившееся. Она посоветовала американским властям профинансировать свою полицию и другие службы безопасности вместо Украины.
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет выразил мнение, что экс-лидеру США готовили участь Кеннеди.
Трамп, также как и Кеннеди, выступает за то, чтобы навсегда обеспечить мир на нашей планете, но это, видимо, кому-то сильно не нравится.
Михаил Шеремет
Попытка застрелить Трампа — это политический заказ и демонстрация американской демократии, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Байден о покушении на Трампа
Президенту США Джо Байдену доложили о стрельбе на митинге Трампа. Американский лидер выразил благодарность за то, что его политический соперник чувствует себя хорошо.
«В Америке нет места такому насилию. Вся нация должна объединиться в его осуждении», — подчеркнул американский лидер.
Позже Байден выступил перед журналистами и сообщил, что Трамп чувствует себя хорошо. Секретная служба продолжает собирать сведения о случившемся. Президент ответил на вопрос о том, считает ли он стрельбу покушением.
«У меня есть мнение, но нет фактов», — заявил Байден.
Американский лидер после покушения на Трампа пообщался с ним по телефону. В Белом доме не раскрыли содержание разговора.