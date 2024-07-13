Его спасло чудо. Что известно о покушении на Дональда Трампа

Премьер Венгрии Орбан поддержал Дональда Трампа после покушения

Artem Priakhin/Keystone Press Agency
Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Громкое покушение на убийство кандидата в президенты США Дональда Трампа стало новостью номер один во всем мире. Многие сейчас пересматривают жуткие кадры атаки. Больше всего внимания привлекло фото с окровавленным лицом Трампа — этот снимок точно войдет в эпоху. Политик после покушения не растерялся и дал публике зрелища: через руки охраны он поднял вверх кулак и крикнул толпе: «Сражайся». Что известно о покушении на Трампа к этому часу — в материале 360.ru.

Стрельба в США 13 июля 2024-го, что случилось

Покушение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Выстрелы прозвучали через пять минут после начала мероприятия. Стрелок находился в 125 метрах от политика. Преступник с винтовкой залез на крышу, занял удобную позицию и открыл огонь.

Трампа спасло буквально чудо — в момент выстрела он повернул голову. Пуля, которая должна была стать смертельной, прошла по касательной и пробила ухо экс-президента США. В результате стрельбы погиб один человек, еще двое получили тяжелые ранения.

Снайперы Секретной службы безопасности тоже были на крыше, но на другой — за трибуной Трампа. Они отреагировали на выстрелы, открыли ответный огонь и ликвидировали нападавшего.

Hu Yousong/XinHua
Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Очевидец рассказал корреспонденту Би-би-си, что видел карабкающегося на крышу стрелка.

«Мы заметили, как этот парень ползет на крышу здания рядом с нами, в 50 футах (примерно 15 метров) от нас. У него была винтовка, мы отчетливо видели его с винтовкой», — сказал свидетель.

Он сообщил об этом полиции и Секретной службе, но те пассивно отреагировали на слова очевидца.

Всего прозвучало девять выстрелов — лишь пять из них успел сделать преступник. Еще четыре пули выпустили снайперы-спецназовцы.

Кандидат в президенты США после выстрелов повел себя беспрецедентно. Будучи раненным в ухо, он снова встал перед публикой и поднял руку в победном жесте.

«Сражайся», — сказал Трамп.

Hu Yousong/XinHua
Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Преступник открыл огонь в тот момент, когда Трамп говорил о проблемах нелегальной миграции в Соединенных Штатах. После ЧП охрана увела политика в машину и эвакуировала.

Трамп поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу.

«В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит. Боже, храни Америку!» — заявил Трамп после атаки.

Что известно о стрелявшем в Трампа

Стрелявшим в Трампа оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, сообщили NBC News представители ФБР.

Источники СМИ в администрации США заверили, что стрелявший на митинге Трампа не имеет связей с иностранными государствами.

Фото: Pxhere

Реакция западных СМИ

Издание Associated Press со ссылкой на двух правоохранителей сообщило, что стрельба в Трампа расследуется как попытка покушения. Стрелок находился за пределами периметра, где состоялось выступление.

Телеканал CBS в прямом эфире сообщил, что на таких митингах всегда усилены меры безопасности. Людей пропускают через рамки металлоискателей.

Очевидцы рассказали Би-би-си, что сначала звуки стрельбы напоминали хлопки петард. Многие зрители пригнулись, другие побежали при звуках стрельбы.

«Это было так сюрреалистично. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного», — сказал один из свидетелей ЧП.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах назвал стрелявшего в Трампа снайпером.

Корреспондент ABC передал, что стрелок открыл огонь из винтовки AR. По его словам, у этого оружия дурная слава, в США ею часто пользовались люди, устраивавшие громкие массовые расстрелы.

Стрельба в Трампа: что говорят Орбан, Нетаньяху, Стармер и другие

Одним из первых иностранных лидеров, отреагировавших на ранение Трампа, стал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Я в шоке от нападения на президента Трампа, мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление», — написал он в соцсети Х.

ЧП в Пенсильвании прокомментировал бывший американский лидер Барак Обама. Он заявил, что в демократии США нет абсолютно никакого места насилию по политическим мотивам.

«Хотя мы пока точно не знаем, что произошло, мы все должны чувствовать облегчение в связи с тем, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно, и воспользоваться этим моментом, чтобы заново подтвердить свою приверженность цивилизованности и уважению в нашей политике», — заявил он.

Дональд Трамп — младший пообщался с отцом по телефону.

У него отличное настроение. Он никогда не перестанет бороться за спасение Америки.

Дональд Трамп — младший

Стрельба на митинге Трампа потрясла премьера Великобритании Кира Стармера. Он также подчеркнул, что в современном обществе нет места политическому насилию в любой форме.

«Мы посылаем ему [Трампу] и его семье наши наилучшие пожелания», — заявил Стармер.

Вице-президент США Камала Харрис сообщила, что она и ее муж испытали облегчение после новостей о том, что Трамп «не был тяжело ранен».

«Мы все должны осудить этот отвратительный акт и сделать все от нас зависящее, чтобы убедиться, что это не приведет к еще большему насилию», — добавила она.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан поддержал Трампа после покушения.

«Мои мысли и молитвы с президентом Трампом в эти мрачные часы», — написал глава правительства в соцсети Х.

Американский бизнесмен Илон Маск призвал отправить в отставку главу Секретной службы США, так как его сотрудники не смогли предотвратить стрельбу на митинге Трампа.

Впереди опасные времена.

Илон Маск

Фото: РИА «Новости»

Переживший покушение словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что политические оппоненты Трампа подстрекают общество, пока кто-то не схватится за оружие.

Российская журналистка Маргарита Симоньян напомнила об убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году — его застрелил Ли Харви Освальд.

«Когда другие способы избавиться от неудобного президента исчерпаны, в ход идет старый добрый Ли Харви Освальд», — заявила Симоньян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже прокомментировала случившееся. Она посоветовала американским властям профинансировать свою полицию и другие службы безопасности вместо Украины.

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет выразил мнение, что экс-лидеру США готовили участь Кеннеди.

Трамп, также как и Кеннеди, выступает за то, чтобы навсегда обеспечить мир на нашей планете, но это, видимо, кому-то сильно не нравится.

Михаил Шеремет

Попытка застрелить Трампа — это политический заказ и демонстрация американской демократии, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Байден о покушении на Трампа

Президенту США Джо Байдену доложили о стрельбе на митинге Трампа. Американский лидер выразил благодарность за то, что его политический соперник чувствует себя хорошо.

«В Америке нет места такому насилию. Вся нация должна объединиться в его осуждении», — подчеркнул американский лидер.

Позже Байден выступил перед журналистами и сообщил, что Трамп чувствует себя хорошо. Секретная служба продолжает собирать сведения о случившемся. Президент ответил на вопрос о том, считает ли он стрельбу покушением.

«У меня есть мнение, но нет фактов», — заявил Байден.

Американский лидер после покушения на Трампа пообщался с ним по телефону. В Белом доме не раскрыли содержание разговора.

Три мага, ангел-хранитель и обереги. Трамп выжил, но впереди — еще два покушения

Его спасло чудо. Что известно о покушении на Дональда Трампа

Потерял все шансы стать президентом. Выстрел в Трампа попал в Байдена

Царапина на щеке, уход от продюсера, свадьба. Кто такая Миа Бойка

«Порвать связь с реальностью». Эскалация на границе с Белоруссией может погубить Зеленского

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте