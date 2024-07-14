Фицо: оппоненты Трампа подстрекают общество, пока кто-то не возьмется за оружие

Политические оппоненты экс-президента США Дональда Трампа подстрекают общество, пока кто-то не схватится за оружие. Такое заявление сделал словацкий премьер Роберт Фицо на своей странице в соцсети Facebook*.

«Сценарий как под копирку», — написал он, напомнив о недавном покушении на себя.

По мнению Фицо, далее «последуют речи о необходимости примирения, спокойствия и прощения».

Покушение на Трампа совершил 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. Он открыл стрельбу из винтовки во время выступления кандидата в президенты США в Пенсильвании. Мужчина застрелил одного человека и тяжело ранил двух зрителей. Одна из пуль попала в ухо бывшему президенту США. Силовики ликвидировали стрелка.

Ранее пережил покушение сам Фицо. Политика тоже ранили из огнестрельного оружия. Долгое время премьер был в тяжелом состоянии, он перенес несколько операций. В начале июля Фицо впервые появился на публике.

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