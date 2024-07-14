Байден провел телефонный разговор с пережившим покушение Трампом

Байден и Трамп поговорили по телефону после покушения на экс-лидера США

Американский лидер Джо Байден провел телефонный разговор с экс-президентом США, на которого совершили покушение. Об этом сообщил CBS со ссылкой на Белый дом.

Политики созвонились поздно вечером 13 июля. Состоявшуюся беседу подтвердил советник Трампа. Содержание разговора в Белом доме не раскрыли.

Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда тот выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший президент США получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали, также погиб еще один человек.

Кандидат в лидеры США Роберт Кеннеди — младший призвал американцев объединиться в молитве за пережившего покушение политика. По его словам, каждый житель США должен отказаться от любого насилия и отступить от раскола.