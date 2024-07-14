«Он не перестанет бороться». Сын Трампа сделал заявление после покушения на отца
Трамп-младший: отец продолжит политическую борьбу после покушения
Дональд Трамп продолжит вести политическую борьбу и защищать интересы США даже после покушения. Такое заявление сделал сын бывшего американского президента Дональд Трамп-младший в соцсети Х.
«Он никогда не перестанет бороться за спасение Америки», — подчеркнул он.
Стрельбу на митинге экс-лидера США устроил житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Злоумышленник сделал несколько выстрелов из винтовки, в результате погиб один человек. Одна из пуль попала в ухо бывшему президенту США, стрелка ликвидировали. Дело будут расследовать как покушение на политика.
Экс-президент поблагодарил Секретную службу США за быстрое реагирование на стрельбу. Также он выразил соболезнования семье погибшего. Сейчас Трамп в безопасности и чувствует себя хорошо, ему оказали медицинскую помощь.
Племянник убитого президента Джона Кеннеди, кандидат в лидеры США Роберт Кеннеди-младший призвал граждан отказаться от любого насилия и помолиться за Трампа и его семью.