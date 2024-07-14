Колокол звонит по США. Захарова — о словах Кеннеди-младшего про покушение на Трампа

Захарова посоветовала США профинансировать свою полицию вместо Украины

Artem Priakhin/Keystone Press Agency
Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американским властям вместо Украины следует профинансировать свою полицию и другие службы, отвечающие за внутреннюю безопасность страны. Об этом завила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала слова Роберта Кеннеди — младшего, который заявил о неспособности американских спецслужб защитить кандидата в президенты. Речь идет о покушении на экс-лидера США Дональда Трампа.

«Дорогой Бобби и все те, кто голосуют в США за поставки Зеленскому оружия. Может, лучше на эти деньги профинансировать американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США?» — написала Захарова.

По ее словам, массированным финансированием и бесконтрольной поставкой вооружений США создали на Украине террористическую структуру.

«Это машина убийств. <…> Соединенные Штаты Америки должны инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти. <…> Колокол звонит уже по Вашингтону!» — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что попытка покушения на президента России Владимира Путина со стороны Украины также готовилась на деньги США.

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