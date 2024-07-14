Стрельбу на митинге в Пенсильвании будут расследовать как покушение на Трампа

AP: стрельбу на митинге в США расследуют как покушение на экс-президента Трампа

Xin Hua/XinHua
Фото: Xin Hua/XinHua/Global Look Press

Правоохранительные органы намерены расследовать стрельбу на митинге в Пенсильвании как попытку покушения на экс-президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на свои источник в силовых структурах написало издание Associated Press.

«Стрельба на митинге бывшего президента Трампа в Пенсильвании расследуется как покушение на бывшего президента и предполагаемого кандидата от республиканцев», — написало издание.

Покушение на политика произошло за два дня до открытия съезда Республиканской партии, на котором Трампа планировали официально объявить кандидатом в президенты на выборах-2024.

Действующий президент США Джо Байден осудил стрельбу на митинге, но не признал это покушением под предлогом, что у него недостаточно фактов в поддержку этой версии.

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