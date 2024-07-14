«Впереди опасные времена». Маск потребовал отставки главы американской Секретной службы

Маск призвал уволить главу Секретной службы США после покушения на Трампа

Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency
Фото: Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главе Секретной службы США следует уйти в отставку, так как его сотрудники не смогли предотвратить стрельбу на митинге экс-президента Дональда Трампа. Об этом заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети Х.

Бизнесмен признался, что на него тоже совершали покушения.

«Впереди опасные времена. За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня», — подчеркнул предприниматель.

Маск добавил, что нападавших арестовали неподалеку от штаб-квартиры Tesla в Техасе. Он выразил Трампу поддержку и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Злоумышленник открыл стрельбу на митинге политика-республиканца в штате Пенсильвания 14 июля. Вооруженный винтовкой преступник расположился на крыше промышленного здания неподалеку от сцены и ранил Трампа. Он застрелил одного из зрителей, еще несколько получили тяжелые ранения.

Пуля пролетела в нескольких сантиметрах от головы Трампа и задела ухо. Его жизни ничего не угрожает.

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