ФБР подтвердило личность подозреваемого в покушении на Трампа

NBC News: ФБР подтвердило, что Трампа пытался убить 20-летний мужчина

Xin Hua/XinHua
Фото: Xin Hua/XinHua/Global Look Press

ФБР подтвердило личность подозреваемого в стрельбе на митинге кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщил телеканал NBC News.

«Подозреваемый был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, подтвердили NBC News в воскресенье утром в управлении ФБР в Питтсбурге», — сообщили журналисты.

Ранее о стрелке рассказал источник газеты New York Post. По его данным, американец прятался на крыше примерно в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп.

Злоумышленник открыл огонь из винтовки, он целился в голову экс-лидеру США. Однако пуля задела только ухо. В результате стрельбы погиб один человек, нападавшего ликвидировали.

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