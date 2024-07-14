Бывшему американскому лидеру Дональду Трампу готовили участь 35-го президента США Джона Кеннеди. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА «Новости» .

Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. Пуля пролетела в сантиметре от его головы и задела ухо. Под руки политика увели охранники.

«Трампу готовили участь Джона Кеннеди, публично убитого в ходе предвыборной кампании. Трамп, так же как и Кеннеди, выступает за то, чтобы навсегда обеспечить мир на нашей планете, но это, видимо, кому-то сильно не нравится», — прокомментировал депутат.

Российская журналистка Маргарита Симоньян тоже напомнила про убийство Кеннеди на фоне покушения на Трампа.

Во время перестрелки погиб один из зрителей, еще двое получили ранения. Стрелка ликвидировали, им оказался 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. Дело будут расследовать как покушение на политика.

Сын бывшего американского президента Дональд Трамп — младший заявил, что отец продолжит политическую борьбу за спасение США после стрельбы. Сейчас жизни политика ничего не угрожает.