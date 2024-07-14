«Реальный конкурент Байдену». Покушение на Трампа назвали политическим заказом

Сенатор Цеков: устранение Трампа — это политический заказ

CNN/XinHua
Фото: CNN/XinHua/Global Look Press

Попытка застрелить бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа является политическим заказом и демонстрацией американской демократии. Таким мнением поделился в беседе с РИА «Новости» сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

По его словам, жестоко расправляться с неугодными стало нормой жизни в США.

«Покушение на Трампа — это показатель того, что он имеет реальные шансы стать президентом США, что он реальный конкурент Байдену», — отметил Цеков.

Он пояснил, что убийство Трампа гарантирует победу главы Белого дома Джо Байдена на предстоящих президентских выборах. По этой причине устранение экс-президента выгодно окружению кандидата.

Байден заявил, что осуждает стрельбу в Трампа на митинге, но не считает это покушением. По его словам, недостаточно фактов, чтобы подтвердить эту версию.

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