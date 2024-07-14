Стрелявшего в Трампа человека ликвидировали

WP: стрелявшего на митинге в Трампа человека убили

Человека, стрелявшего на митинге в экс-президента США Дональда Трампа, ликвидировали. Об этом сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на власти города Батлер, где произошло покушение.

«Один из присутствовавших был убит, стрелок также мертв. Еще один человек пребывает в тяжелом состоянии», — сообщила газета.

ЧП произошло в Пенсильвании, где Трамп выступал перед соратниками. Ему пришлось прервать выступление из-за начавшейся стрельбы. Пуля прошла в сантиметре от головы экс-президента, у него окровавлено ухо.

Трамп чувствует себя хорошо, его осмотрели медики. Спецслужбы начали расследование.

СМИ сообщили, что во время покушения на бывшего главу Белого дома погиб один человек. Подробности о жертве не сообщаются.