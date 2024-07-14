Стало известно имя совершившего покушение на Трампа мужчины

New York Post: стрельбу на митинге Трампа открыл 20-летний американец

Xin Hua/XinHua
Фото: Xin Hua/XinHua/Global Look Press

Стрельбу на митинге экс-лидера США Дональда Трампа устроил житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Об этом сообщила газета New York Post.

По информации источников издания, 20-летний американец прятался на крыше предприятия в примерно 100 метрах от сцены. Митинг Трампа проходил под открытым небом в городе Батлер, расположенном неподалеку от Питтсбурга.

Злоумышленник сделал несколько выстрелов из винтовки, в результате погиб один человек. Одна из пуль попала в ухо бывшему президенту США, его жизни ничего не угрожает. Стрелка ликвидировали.

В Associated Press сообщили, что стрельбу на митинге будут расследовать как покушение на Трампа. Преступник пытался застрелить политика за два дня до открытия съезда Республиканской партии, на котором экс-лидера США собирались официально объявить кандидатом в президенты на осенних выборах.

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