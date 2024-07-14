Симоньян напомнила про убийство Кеннеди на фоне покушения на Трампа
Журналистка Симоньян сравнила покушение на Трампа с сериалом
Наблюдать за США — как смотреть сериал, где у сценаристов закончилась фантазия, заявила журналистка Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала покушение на экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.
«Ты уже привык к героям, как к домашним тапочкам, и продолжаешь смотреть», — сказала она.
Журналистка напомнила про убийство президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Виновником стал Ли Харви Освальд — его ликвидировали через два дня после задержания.
«Когда другие способы избавиться от неудобного президента исчерпаны, в ход идет старый добрый Ли Харви Освальд», — добавила Симоньян.
Покушение на Трампа произошло на митинге в городе Батлер. Злоумышленником оказался житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.