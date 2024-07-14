Один зритель погиб и двое тяжело ранены во время стрельбы на митинге Трампа

AP: во время стрельбы на митинге Трампа погиб один зритель, двое тяжело ранены

Один человек погиб во время стрельбы на митинге Дональда Трампа. Об этом сообщила Секретная служба в соцсети Х.

Там также рассказали, что злоумышленник произвел несколько выстрелов. Предварительно, снайпер стрелял с «возвышенности за пределами места проведения митинга».

Агенты Секретной службы ликвидировали стрелка. Трамп в безопасности и чувствует себя хорошо, ему оказали медицинскую помощь.

Президент США Джо Байден осудил стрельбу на митинге и заявил, что молится за Трампа. При этом он отказался признать это покушением на своего конкурента. Байден заявил, что для этого у него недостаточно фактов.