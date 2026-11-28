Супруга музыканта Стаса Михайлова поделилась кадрами с венчания старшей дочери Евы Канчельскис. Инна Михайлова опубликовала фото и видео на своей странице в соцсети.

После церемонии венчания 27-летняя Ева и ее избранник Александр устроили шикарный праздник, куда пригласили друзей, родственников и звезд шоу-бизнеса. Ведущим празднества стал Николай Басков, гостей развлекали Стас Михайлов и Наташа Королева.

Инна Михайлова трогательно поздравила молодоженов.

«Евочка, я очень рада. Я вижу, как ты любишь Александра, я вижу, что у вас чистые порядочные отношения», — призналась супруга музыканта.

Молодые познакомились во время учебы в Королевском колледже в Лондоне, брак Ева и Александр зарегистрировали в августе 2025 года в Великобритании.

На свадьбе Евы Канчельскис присутствовала вдова модельера Валентина Юдашкина Марина. На празднике гостья появилась в серебристом полупрозрачном платье длиной до пола.